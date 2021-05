Uśmiercił 7,5 mln pszczół. Wystarczył jeden oprysk

- Ten człowiek wyjechał na pole z bronią chemiczną i za to, co zrobił powinien stracić prawo do wykonywania zawodu - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu Świdnica24 Robert Samek, doświadczony pszczelarz z Pogorzały. Mężczyzna stracił aż 135 pszczelich rodzin.