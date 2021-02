Nowe przepisy poskromią niezadowolonych miastowych? Wiejskie zapachy mają znaleźć się pod ochroną

Mieszkańcy, którzy przeprowadzili się z miasta na wieś, nie będą mogli uważać charakterystycznych dla wsi zapachów i dźwięków za zakłócanie sąsiedztwa. To założenia inicjatywy ustawodawczej, którą ma podjąć minister rolnictwa Grzegorz Puda. O przygotowywanych przepisach, mających zakończyć konflikty rolników z "miastowymi", poinformował Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Bo świnie kwiczą, a obornik śmierdzi

Co roku około 100-120 tys. Polaków osiedla się na wsi - wynika z danych GUS. Ten trend jest silniejszy niż przeprowadzki z wsi do miast. Według informacji izb rolniczych oraz związków zjawisko prowokuje liczne konflikty sąsiedzkie "miastowych" z zasiedziałymi rolnikami.

Problem wrócił w nowym roku. Już w styczniu policja w Mińsku Mazowieckim oraz w Łowiczu otrzymała pierwsze wezwania do interwencji w sprawach rolników , którzy wywozili obornik na pole.

Francja. Rolnicy i ich zwierzęta są już bezpieczni

Wiadomo jednak, że przepisy miałyby być wzorowane na rozwiązaniu przyjętym na początku lutego we Francji. Odgłosy zwierząt gospodarskich i wiejskie zapachy (nawóz, gnojowica, kurniki) opisano w katalogu ustawy jako chronione dziedzictwo wsi. Rozwiązanie to ma chronić francuskich rolników przed wnoszeniem do sądów skarg na uciążliwość życia na wsi.