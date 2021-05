Bodnar krytykuje UE. "Polsce grozi autorytaryzm"

"To trudne pytanie. Uważam, że wynik wyborów parlamentarnych w roku 2019 był demokratyczny. Uważam też, że w następnych wyborach będą mogły uczestniczyć wszystkie demokratyczne partie. Niepokoi mnie natomiast to, co dzieje się między wyborami" - odpowiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar na pytanie, czy Polska jest jeszcze krajem demokratycznym.