Policyjny podręcznik dyskryminuje społeczność LGBT? RPO reaguje

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało komunikat, w którym wskazuje, że podręcznik wydany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zawiera opis patologii społecznych wśród których obok narkomanii i przynależności do sekty wymieniono transpłciowość. "Kontekst podręcznika wskazuje, że zarówno to, jak również >>społeczność LGBTQ<< (do której autor zalicza >>reprezentantów Gender Fluid<<) są rozpatrywane w pejoratywnym kontekście patologii. Taki sposób opisu transpłciowości może prowadzić do powstania czy utrwalenia negatywnych stereotypów" - czytamy w komunikacie RPO.