Przejęcie Polska Press przez Orlen. Sąd zajmie się wnioskiem RPO poza kolejnością

- Zaskarżyłem decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdząc, że nie dokonał rzetelnej analizy rynków właściwych, pominął rynek prasy, tylko skupił się na rynku reklamy i promocji. To wskazuje, że może to naruszać interesy Rzeczypospolitej w postaci gwarancji wolności słowa - powiedział w marcu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Adam Bodnar, odnosząc się do zgody UOKiK na sprzedaż wydawnictw prasowych Orlenowi.

RPO wniósł też o wstrzymanie decyzji prezesa UOKiK do czasu wydania orzeczenia sądu w tej sprawie. 8 kwietnia sąd przychylił się do tego wniosku i wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen.

- Jak można coś wstrzymać, co z mocy prawa już dawno zostało wykonane. Myśmy Polska Press przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane, my mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - ocenił w rozmowie z Radiem Maryja decyzję sądu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.