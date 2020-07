Pszczoły mogą wyginąć szybciej, niż nam się wydaje. Paweł Kukiz już stracił pszczelą rodzinę

Nie żyją pszczoły Pawła Kukiza

Paweł Kukiz , który od lat zajmuje się pszczelarstwem, stracił jedną z czterech pszczelich rodzin. Jak poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, była to najlepsza i ogromnie pracowita rodzina." Całkowicie wyginęły jednego dnia zatrute chemią…" – podał Paweł Kukiz.

Niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne, w tym ciepłe zimy, a wiosną i latem deszcze i podtopienia na przemian z upalnymi dniami, komary mają sprzyjające warunki do rozmnażania się. Aby walczyć z plagą komarów, w niektórych miejscowościach są stosowane opryski. Te z kolei niszczą nie tylko uprzykrzające nam życie komary, ale również pożyteczne pszczoły czy inne owady.

Pszczołom grozi wyginięcie

Jeśli sytuacja się nie poprawi, pszczół może być coraz mniej. Z jednej strony ma to związek z klimatem i pogodą – w czasie suszy pszczoły nie mają co pić, podczas upałów nie latają i nie pracują, natomiast ulewne deszcze niszczą ich gniazda. Z drugiej strony do wyginięcia pszczół może przyczynić się działalność człowieka, taka jak m.in. stosowanie oprysków na komary w czasie, gdy pszczoły pracują.