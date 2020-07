Jacek Kurski broni swojego syna. Padają komentarze do wstrząsającej sprawy. "Ofiary muszą mieć pewność, że państwo jest po ich stronie"

"To Jacek Kurski wprowadził do polskiej debaty politycznej sprawy rodzinne. Dziś sam musi się z tym zmierzyć. Przede wszystkim jednak powinien wyjaśnić sprawę ewentualnych nacisków na przebieg postępowania w sprawie swojego syna" - uznała senator Barbara Zdrojewska.

Z kolei Tomasz Terlikowski podkreślił, że ta sprawa "musi być wyjaśniona do końca". "Istotne jest również pytanie o to, czy prokuratura nie próbowała jej zatuszować. Ofiary muszą mieć pewność, że państwo jest po ich stronie, a nie po stronie sprawców, niezależnie od tego, kim są. To kwestia zaufania do państwa, do prokuratury, ale też wiarygodności polityków i władzy" - stwierdził katolicki publicysta.