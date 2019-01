Posłowi PiS przeszkadzają żurawie. "Szkodliwa działalność", niszczą uprawy i jest ich za dużo

Interpelację w sprawie "włączenia żurawi do listy zwierząt łownych" przekazał Ministerstwu Środowiska poseł PiS Jan Dziedziczak. Do jego biura poselskiego przychodzą rolnicy skarżący się na straty w uprawach.

Powracające właśnie z zimowisk do Polski żurawie nie wiedzą, że wkrótce może zmienić się ich status w naszym kraju. Do tej pory były gatunkiem ściśle chronionym. Tymczasem zmiany domaga się poseł PiS Jan Dziedziczak. 23 stycznia przesłał do Ministerstwa Środowiska interpelację, w której przekonuje że ptaki te wyrządzają duże szkody.

Za dużo już tych żurawi

"Ochrona gatunkowa ptaków przyczyniła się do wzrostu liczebności, a to wpłynęło na uzasadnione obawy rolników. Większa ilość ptaków powoduje zwiększenie żerowania na uprawach rolnych. Aktualne obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości wypłaty odszkodowań w wyniku szkodliwego działania żurawi, bowiem nie są one zaliczane do zwierząt łownych" - pisze poseł.