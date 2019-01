Szalony pomysł ministra środowiska. W styczniu będą trzy ogólnopolskie masakry dzików

Począwszy o 12 stycznia zrezygnujcie z weekendowych spacerów w lasach. W soboty i niedziele, wszędzie, gdzie widziano dziki, minister środowiska nakazał "masowe i zsynchronizowane polowania". Mają doprowadzić do zabicia jak największej liczby tych zwierząt.

W czasie, kiedy cała Polska świętowała Boże Narodzenie i Nowy Rok, lobby myśliwskie, rolnicze i urzędnicze knuło plany zagłady dzików. Szalony rozkaz już został wysłany do kół łowieckich SMS-em: "Minister Środowiska w celu walki z ASF wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich (...) na terenie całej Polski".

28 grudnia zapadła decyzja, że zmasowane polowania mają się odbyć w dniach 12-13, 19-20, 26-27 stycznia 2019 r. Wszyscy myśliwi mają wziąć karabiny, zorganizować sobie naganiaczy oraz psy i ruszyć do lasu.

Celem jest zabicie jak największej liczby zwierząt, co nazywane jest depopulacją dzika. "Szczegóły tego tematu zostaną przekazane w pierwszych dniach stycznia" - brzmi dopisek z SMSa.

- To będzie nieskuteczne, a dodatkowo jest szalone i po prostu złe. W naszym kole zrealizowaliśmy 100 proc. odstrzału na dziki, wynikającego z planu i racjonalnego zarządzania populacją. Dzików i tak jest już mało, a każe się nam wybić wszystkie - potwierdza prezes jednego z kół łowieckich w północno-wschodniej Polsce.

Wypowiada się anonimowo, bo w razie niewypełnienia rozkazu, urzędnicy grożą odebraniem dzierżawy łowisk. Dodaje, że normalnie myśliwi polują zachowując zasady selekcji osobników i etyki np. nie strzelają do będących obecnie w ciąży samic dzików. - Jakie są nastroje społeczeństwa wobec myśliwych, chyba wiadomo, ale po takich akcjach zaleje nas fala hejtu - dodaje myśliwy.

Żeby nie było niczego

Niedawno Polski Związek Łowiecki informował o odstrzeleniu łącznie 168 tys. dzików (dane na dzień 30 listopada), co stanowi 90,7 proc. założonego planu. Mało! - stwierdzili urzędnicy. Polowania mają doprowadzić, aby na 10 km kwadratowych terenu przypadał jeden dzik. Wówczas widywane często zwierzę stanie się gatunkiem rzadkim.

Czy tylko dziki roznoszą wirusa ASF?

Do 3 grudnia ubiegłego roku potwierdzono 2232 przypadków ASF u dzików. Okazuje się jednak, że wirus rozprzestrzenia się również przez niechlujstwo samych rolników. Serwisy rolnicze donosiły o tym, że małe gospodarstwa nie stosują bioasekuracji, a padłe świnie wyrzucano do lasu. 12 grudnia podczas protestu rolników na autostradzie A2 wyszła na jaw nowa afera. Umożliwiono import do Polski wieprzowiny z czerwonej strefy z Litwy "bez żadnej kontroli.". W efekcie Jan Ardanowski, minister rolnictwa wyrzucił z pracy zastępce Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt.