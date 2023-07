Już po posiedzeniu RBN. Andrzej Duda wygłosił oświadczenie

- W sensie formalnym przedstawiono sytuację z postanowień szczytu NATO, a także kuluarów szczytu w Wilnie. Staraliśmy się przedstawić w miarę wnikliwie to, co działo się w trakcie obrad. Był też generał, który wyjaśniał, jak to przekłada się na poszczególne kwestie - wskazał prezydent Andrzej Duda na czwartkowej konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.