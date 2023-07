Ukraina w NATO? Polacy zabrali głos w nowym sondażu

Nowy sondaż WP. Stanowisko wyborców PiS i opozycji

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy w zdecydowanej większości chcą, by Ukraina dołączyła do NATO. Aż 30 proc. badanych z tej grupy na pytanie sondażowe odpowiedziało "tak, jak najszybciej i bez dodatkowych warunków". 10 proc. chce, by kraj dołączył do Sojuszu, ale najpierw dostosował swoją armię do jego wymagań.