Cerber uderza w Europę. Afrykańskie upały nadciągają do Polski

"Przedsmak tego, co czeka nas w weekend"

Na razie do Polski od zachodu wkracza niż, który niesie za sobą nieco chłodniejszą aurę. To właśnie on odpowiada za zjawiska za Odrą. - W jego strefie tworzą się gwałtowne zjawiska: burze, silny wiatr, opady deszczu i gradu. Te burze będą się przemieszać na wschód, gdzie dotrą wieczorem. Występuje duże prawdopodobieństwo opadów gradu, który może mieć nawet do 5 cm średnicy - mówi Wirtualnej Polsce Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.