Pogoda: ogromne zniszczenia za Odrą. Koszmar ciągnie w stronę Polski

- Te silniejsze burze z porywami do 80 km/h, w których lokalnie może spaść duży grad o wielkości do ok. 5 cm i deszcz do 30 mm spodziewane są w zachodniej połowie kraju - na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku - ostrzegła Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.