Groźna pogoda w Polsce. Burze nie dadzą nam odpocząć

Pogoda. Front z burzami idzie na wschód

- Na zachodzie będzie się rozpogadzało - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Nad ranem temperatura spadnie do 11 st. C na Suwalszczyźnie, 14-15 st. C na zachodzie, do 18 st. C w strefie opadów.