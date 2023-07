Müller uderzył w TVN. Ostre spięcie na konferencji

- Szacunek do każdej osoby jest niezbędny i wynika nie tylko z nauczania Kościoła, ale z przyrodzonej godności człowieka, natomiast czym innym jest realizacja polityki migracyjnej. (...) Każde państwo ma do tego swoje kompetencje. My uważamy, że osobom, które potrzebują wsparcia, należy udzielać jej w miejscu, z którego pochodzą szlaki migracyjne. Co, jak co, ale przyzna pani, że gdy wybuchła wojna w Ukrainie, pokazaliśmy, jak należy się w takiej sytuacji zachować, ale czym innym jest ryzyko instrumentalizacji migracji, przymusowych szlaków migracyjnych, co próbują zrealizować m.in. rząd rosyjski i białoruski - wskazał.