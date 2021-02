Porwano dziewczynkę? Kolejny fake news krąży w sieci

"UDOSTĘPNIJ!!! Może któryś z Twoich znajomych go kojarzy!! POMOCY!!!" - to treść jednego z wpisów, który pojawił się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych. Do wiadomości dołączono link sugerujący porwanie 5-latki i trwające poszukiwania sprawcy.

Porwanie dziewczynki? Spreparowano informację

"To już kolejny raz, gdy w ostatnim czasie w sieci pojawiły się informacje dotyczące rzekomego porwanie 5-letniego dziecka. Jest to informacja nieprawdziwa. Przypomnimy by nie 'klikać' w podejrzane linki, nie podawać ich na naszych tablicach. Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta, a następnie mogą posłużyć do oszustwa na BLIK-a" - wyjaśnia mazowiecka policja na Facebooku.