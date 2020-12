Zamordowano młodą matkę i porwano jej dziecko. 20-latek usłyszał zarzuty

W poniedziałek 7 grudnia w Pabianicach doszło do makabrycznej zbrodni. Zamordowano 20-latkę i porwano jej 8-miesięcznę dziecko, które niebawem zostało podrzucone do okna życia. W środę do prokuratury przewieziono 20-latka, który jest podejrzany o popełnienie tej zbrodni.

Morderstwo 20-latki w Pabianicach (East News, Fot: Damian Klamka)