Porozumienie bez porozumienia. Jarosław Gowin przeszedł do ofensywy

Porozumienie, partia należąca do Zjednoczonej Prawicy, jest rozbujane awanturą o przywództwo jak łódka na oceanie. Teraz Jarosław Gowin zwrócił się do członków ugrupowania w specjalnym liście. "Ostrzem - jeśli nie mózgiem ataku - są nasi wczorajsi koledzy" - napisał. I choć Gowin nie wymienił nazwisk, trudno podejrzewać, by nie miał na myśli Adama Bielana i jego stronników. List opublikował RMF FM.

Konflikt w Porozumieniu. Jarosław Gowin pisze list do działaczy