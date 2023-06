Popłoch wśród wiceministrów - "dobrodziejów". Ale odchudzania rządu nie będzie

Odchudzanie rządu nie jest planowane - wynika z informacji Wirtualnej Polski. Potwierdza to w rozmowie z nami rzecznik rządu Piotr Mueller. Plotki o dymisji kilkunastu wiceministrów krążą w kuluarach od kilku dni, ale według naszych źródeł to jedna z metod mobilizowania polityków do pracy w resortach. Dla niektórych pożegnanie w kampanii z tytułem i kierowcą byłoby bolesne.