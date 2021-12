Poparła "lex TVN", choć latem była przeciw

"Narracja o 'uporządkowaniu przepisów' i 'dostosowaniu do prawa UE' ws. 'lex TVN' posypała się na całej linii. Ośrodki propagandy, ministrowie i szeregowi członkowie PiS dają upust swojej nienawiści do tej konkretnej stacji, która zawsze ich wkurzała. I co Pani na to?" - napisał Jan Pawlicki, były szef TVP1 oznaczając Teresę Bochwic z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.