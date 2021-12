Giertych i Wrzosek szpiegowani. Tusk opublikował nowy wpis

Mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy oprogramowania Pegasus - podała agencja prasowa Associated Press. Doniesienia skomentował we wtorek szef PO Donald Tusk, który opublikował wymowny wpis na Twitterze. Polityk odpowiedział też osobom krytykującym go za jego ostatnie wystąpienie w Warszawie.