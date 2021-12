Tusk cytował Miłosza. Brudziński odpowiada Tuwimem

Podczas swojego wystąpienia lider PO przypomniał, że wolność mediów była wpisana do postulatów Solidarności w latach 80. XX wieku. - Chciałbym zadedykować te słowa Czesława Miłosza, które stoczniowcy wybrali, dedykując ówczesnej władzy. Wierzcie mi, ci ludzie, którzy wówczas te słowa Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dzisiaj by dedykowali te same słowa tej władzy, która Polskę rujnuje - mówił były premier.