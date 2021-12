Fala komentarzy po słowach Tuska. Chodzi o cytat z Miłosza

Do niedzielnego wystąpienia lidera Platformy Obywatelskiej odniósł się w Radiowej Jedynce Paweł Mucha, doradca prezydenta Dudy. - Donald Tusk dzisiaj przedstawia twarz cynizmu i nienawiści. Poziom nienawiści, który on wprowadza do polskiej polityki jest niewyobrażalny, a ta nienawiść bierze się z frustracji człowieka, który nie potrafi zaakceptować wyniku demokratycznych wyborów - oznajmił Mucha.