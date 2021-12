Prezydent podpisze "lex TVN"? Współpracownik Gowina ostrzega

- Co Amerykanie realnie mogą zrobić? Nie zaproszą Andrzeja Dudy do gabinetu owalnego? - ironizował w rozmowie z nami jeden z polityków z Nowogrodzkiej. - Uchwalimy to i co się stanie. Prezes nie zrobi zakupów na 5. Alei? Nie wiem, jak to przeżyje - dodał.