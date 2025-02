Trump rzucił koło ratunkowe giełdzie w Moskwie. Potężny wzrost

5,32 proc. dokładnie taki wzrost odnotowała giełda w Moskwie. To efekt rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem.

Trump niezwłocznie zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby poinformować go o efektach rozmowy z Putinem.

Trump zadzwonił do Zełenskiego. "Rozmowa właśnie się zakończyła"

"Obaj rozważaliśmy o Wielkiej Historii naszych Narodów i fakcie, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej. Pamiętamy, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi i my podobnie straciliśmy tak wielu!" - relacjonował amerykańskie prezydent.

"Ale najpierw, jak obaj zgodziliśmy się, chcemy powstrzymać śmierć milionów ludzi w wojnie Rosji z Ukrainą. Prezydent Putin mówił nawet o bardzo mocnym motto mojej kampanii: 'ZDROWY ROZSĄDEK'. Obaj bardzo mocno w to wierzymy" - napisał Trump.

"Zgodziliśmy się również, że nasze zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje i zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Ukrainy Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie, co zrobię właśnie teraz" - stwierdził.