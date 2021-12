Afera mailowa. Apel wiceminister poirytował premiera i doradców. "Niektórym to trzeba internet wyłączyć"

Do sprawy ustosunkował się sam Mateusz Morawiecki. W mailu do swoich współpracowników - Michała Dworczyka (szefa KPRM), Mariusza Chłopika, Krzysztofa Kubowa (Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów) - czytamy: "Tak — to jest bardzo niefortunne. Prośba żeby Krzysztof i Michał zadzwonili do Jadwigi jako obecnej szefowej porozumienia pod nieobecność Jarosława Gowina i żeby interweniowali żeby ta pani wiceminister się tak nie wypowiadała. + Michał zadzwoń też do pani minister [Marleny] Maląg [szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej] żeby ona jej to wytłumaczyła (pisownia oryginalna — red.)".