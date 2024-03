Prawie 600 protestów. Rolnicy wyjdą na ulice w całej Polsce

Do białostockiego magistratu do wtorku rano nie wpłynęły zgłoszenia o protestach na terenie miasta, ale drogi dojazdowe do Białegostoku będą zablokowane. Chodzi o drogi w kierunku m.in. Grabówki, Fast, Niewodnicy Kościelnej, Zabłudowa, Wasilkowa, Augustowa, Kleosina, Supraśla. W związku z protestami w Białystok będą zmiany w komunikacji miejskiej.