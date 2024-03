Rolnicy zamykają okrążenie miast. "Organizujemy wam dzień wolny od pracy"

To już pewne, że na 12 godzin rolnicy zablokują trasę S7 na odcinku Warszawa-Gdańsk. Od godziny 7 do 19 blokada zostanie ustawiona na remontowanym węźle w Kazuniu (woj. mazowieckie). - Nie będzie jak dojechać do Warszawy od północy, ponieważ sąsiednie drogi i możliwość dojazdu blokują inne grupy. Organizujemy wam dzień wolny od pracy - ostrzega Piotr, rolnik spod Płońska.