"Pomagajmy ludziom na granicy". Organizacje apelują do polskiego rządu o możliwość ratowania życia migrantów

Kiersnowski przekonuje, że "humanitaryzm da się połączyć z obroną granic". - Na granicy znajduje się około 4000 osób, może trochę więcej. To nie jest skala, która byłaby dla Polski zagrażająca. To są ludzie wykorzystywani przez białoruski reżim jako broń i amunicja. To Polska jako silniejsze państwo powinna dążyć do deeskalacji, tymczasem nasz kraj nie stosuje zasad humanitaryzmu, które obowiązują nawet na wojnie. Mimo że wciąż słyszymy, że mamy do czynienia z "wojną", uważam, że to za duże słowo. I nie bagatelizuję zagrożenia, ale po to mamy służby specjalne i aparat państwa, który powinien działać tak, by w społeczeństwie nie wzbudzać strachu. Takie podejście wyłącza myślenie i prowadzi do dehumanizacji.