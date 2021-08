Polski rząd odpowiedział KE. "Reformy wymiaru sprawiedliwości będą kontynuowane"

W tej sprawie Komisja Europejska zwróciła się do Polski, aby do 16 sierpnia potwierdzono, czy nasz kraj zastosuje się do decyzji i wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. KE ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".