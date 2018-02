"Polski parlament pokazał swoją mądrość". Ramzan Kadyrow i Jedna Rosja chwalą ustawę o IPN

Po jednej stronie Izrael, USA i Ukraina, a po drugiej Polska, ... Rosja i Czeczenia. Rząd PiS w walce o prawdę historyczną został właśnie poparty przez zastępcę sekretarza Rady Generalnej partii Jedna Rosja oraz Ramzana Kadyrowa. Poszło o "ukraiński nacjonalizm".

Zakłada ona, że każdy, kto "publicznie i wbrew faktom" przypisuje polskiemu narodowi odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Daje również możliwość wszczynania postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów.

Nieoczekiwanie ustawę poparł Ramzan Kadyrow, głowa republiki Czeczenii i wierny sojusznik Władimira Putina. Pochwali on Polskę za "zakaz banderowskiej ideologii". Stwierdził także - nie do końca wiadomo na jakiej podstawie - że władze USA, Ukrainy i Izraela obwiniają za przyjęcie prawa rosyjskich dyplomatów. Dodał, że Polska poznała efekty wtrącania się krajów niosących demokrację innym państwom. Chodzi mu o ukraiński Majdan, który swoimi konsekwencjami - "chaosem, rozruchami i nazistowską ideologią" dotknął też sąsiadów Ukrainy, przez co "banderowskie nastroje stały się groźne także dla Polski".