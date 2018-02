Ustawa o IPN jest narzędziem walki politycznej w Izraelu. Liderzy nie liczą się z konsekwencjami

Premier Mateusz Morawiecki uznał słowa izraelskiego polityka Jaira Lapida, że "były polskie obozy śmierci i żadna ustawa tego nie zmieni" za "policzek wymierzony w twarz wszystkich pomordowanych". Komentując ustawę o IPN Lapid napisał też „nie zapomnieliśmy i nie wybaczyliśmy". Politycy są nieprzejednani. W przyszłości może się jednak okazać, że będą musieli ze sobą współpracować.

Paradoksalnie, to właśnie ostre słowa, oskarżenia i nieprzejednana postawa Lapida i Morawieckiego mogą spowodować, że w przyszłości będą musieli podać sobie ręce. Do wyborów w Izraelu jest jeszcze ponad rok, a premier Beniamin Netanjahu walczy jak lew o pozostanie u władzy, ale już widać wyraźny konflikt pomiędzy dwoma politykami młodszego pokolenia, którzy chętnie zastąpią go na stanowisku szefa rządu. Jednym z nich jest właśnie Jair Lapid, przywódca centrowej, liberalnej partii Jesz Atid (Jest Przyszłość). Jego głównym rywalemjest obecny minister edukacji Naftali Bennett stojący na czele prawicowego ugrupowania Ha’Bait Ha’Jehudi (Dom Żydowski).