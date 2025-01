Polska kupi amunicję na Słowacji? Generał mówi o "bardzo dużym ryzyku"

- Słowacja posiada gigantyczne zdolności produkcji amunicji - mówił podczas wizyty szef polskiego MON. - Dla nas kluczową kwestią w przemyśle jest dziś nabycie zdolności do produkcji wielkokalibrowej amunicji na dużą skalę. Bez partnerstwa ze Słowacją tego celu nie osiągniemy - podkreślił.

Brak amunicji o kalibrze 155 mm to jedna z głównym bolączek polskiej armii, która potrzebuje ok. trzech mln sztuk tych pocisków. Tymczasem moce przerobowe polskiego państwowego przemysłu obronnego wynoszą obecnie 6 tys. sztuk rocznie. Warto podkreślić, że amunicja 155 mm to od lat towar deficytowy w całym NATO. Wykorzystuje się ją m.in. w polskich armatohaubicach Krab i koreańskich K9.