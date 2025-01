Przewodniczący partii Postępowa Słowacja (PS), Michal Szimeczka, miał według Fico obiecać, że po dojściu do władzy wyśle żołnierzy na Ukrainę. Premier Słowacji zadeklarował, że jego rząd nigdy nie poprze członkostwa Ukrainy w NATO, ponieważ mogłoby to prowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej. Dodał również, że nigdy nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, gdzie mieliby walczyć przeciwko Rosjanom.