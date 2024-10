"Armia pilnie potrzebuje amunicji 155 mm". Jak poprzednie władze zrezygnowały z dostaw

Jak potrzebna to amunicja pokazuje niedawna wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Army Ammunition Plant w Scranton w Pensylwanii. To w tej fabryce produkowane są komponenty do pocisków artyleryjskich i moździerzowych. Moce produkcyjne zakładu są w pełni wykorzystane na potrzeby Ukrainy, w szczególności na produkcję pocisków kalibru 155 mm, które w ciągu roku zostały znacznie zwiększone.