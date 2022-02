Polscy studenci z Ukrainy zaskoczeni działaniami naszego MSZ. "To jest proszenie się o kłopoty"

W przeciwieństwie do wielu innych krajów nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wezwało polskich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. - Nie dostaliśmy konkretnych wskazówek i informacji w sprawie wyjazdu. To proszenie się o kłopoty, bo jak dojdzie do konfliktu, Polacy utkną w granicznym korku z milionem uchodźców - mówi WP Maciej Filipowski, student szóstego roku medycyny na uniwersytecie w Tarnopolu.