Nowe przypadki COVID-19. Spada liczba nowych zakażeń

Lawinowy wzrost recept na amantadynę. Ekspert: "Mamy jasność"

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", w minionym roku wystawiono ponad pół miliona recept na amantadynę. To pięciokrotnie więcej niż w ostatnim przedpandemicznym roku 2019. To dowód na to, że amantadyna była stosowana w leczeniu COVID-19.