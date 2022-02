Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Wciąż bardzo dużo zakażeń

Co więcej, Niedzielski wspomniał również o zniesieniu obowiązku zasłaniania ust i nosa. - Mamy w granicach 40 do 50 tys. przypadków dziennie. Mamy również do czynienia z najbardziej zaraźliwym wariantem wirusa od samego początku pandemii, czyli z Omikronem, także zdejmowanie maseczek mija się jakkolwiek z celem i jest kompletnie nieuzasadnione na chwilę obecną - skomentował dla WP chemik, prof. Marcin Drąg.