Odwrót od maseczek? Lekarz o historycznie wysokiej liczbie zakażeń

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rząd zamierza odchodzić od obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, w tym od obowiązku zakrywania ust i nosa. O to, czy to dobry pomysł rozmawialiśmy z chemikiem prof. Marcinem Dągiem. Jego zdaniem taka decyzja byłaby zdecydowanie przedwczesna. - Na chwile obecną jesteśmy przy historycznie wysokiej licznie zakażeń w całej pandemii. Mamy w granicach 40 do 50 tys. przypadków dziennie. Mamy również do czynienia z najbardziej zaraźliwym wariantem wirusa od samego początku pandemii, czyli z Omikronem, także zdejmowanie maseczek mija się jakkolwiek z celem i jest kompletnie nieuzasadnione na chwilę obecną - powiedział gość programy WP "Newsroom".