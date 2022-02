Uchodźcy z Ukrainy w Polsce? Są szacunki. Ogromne liczby

- Ilu uchodźców z Ukrainy, w razie inwazji Rosji, Polska jest w stanie przyjąć? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Od tygodni trwają bardzo intensywne przygotowania różnych scenariuszy, różnych miejsc. Wszystkie organy centralne, także samorządowcy, dostały prośby o to, by przedłożyły miejsca, które w ciągu 48 godzin będą mogły być dostosowane na użytek fali uchodźców, której trzeba się spodziewać jeśli wybuchnie wojna - przekazał. Ilu uchodźców może trafić do Polski? - Za wcześnie, by mówić o liczbach. Są szacunki, które mówią o tysiącach, setkach tysięcy, a są takie, które mówią o milionach - oznajmił Woś. - Zależy, czy będą to wzmożone działania przy granicy ukraińsko-rosyjskiej albo przy strefie tzw. republiki donieckiej, czy szersze działania wymierzone co najmniej w Kijów albo w inne większe miasta - wyjaśnił wiceminister.