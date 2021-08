Polityk PiS uderza w Jarosława Kaczyńskiego. "Widowiskowy argument"

- Jeżeli literalnie wziąć to, co deklarują wnioskodawcy, to można było na ten temat przeprowadzić dyskusję, zwołać ekspertów i odwołać się - chociażby do wzorców panujących w Niemczech, we Francji i w innych krajach członkowskich UE. Można było w spokoju oraz konsensusie i dialogu procedować taką ustawę. Wybrano jednak drogą nagłą, konfrontacyjną i z zaskoczenia. Nie widzę zysków politycznych z tego działania, wręcz przeciwnie: wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jest niezbyt klarowny pod względem przestrzegania wolności prasy - powiedział "Rz" Jackowski.