Politycy PiS zarażeni koronawirusem. Na początku marca gościli w Pałacu Prezydenckim

Na stronach Pałacu Prezydenckiego bez trudu można odnaleźć zdjęcia z tej uroczystości. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odbierali: minister środowiska Michał Woś i Konrad Szymański , który został ministrem do spraw Unii Europejskiej. Do zaprzysiężenia dochodzi w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów jego rządu, a także prezydenckich ministrów.

To zwyczajowa procedura, że w Pałacu Prezydenckim goszczą przedstawiciele Rady Ministrów i najbliżsi współpracownicy prezydenta. W sumie kilkadziesiąt osób. Są też zaproszeni goście, a wśród nich radny PiS ze Szczecina i szef tamtejszych struktur Solidarnej Polski Dariusz Matecki. Jak później przyzna przyjechał na zaproszenie Michała Wosia, z którym łączy go towarzyska i polityczna przyjaźń.

- Czy na spotkaniu byli politycy? Można powiedzieć, że to znajomi powiązani z Solidarną Polską. Ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie było. Polityków z pierwszych stron gazet nie było. To raczej spotkanie ludzi w naszym wieku - ujawnia Matecki.

A ministrowie w Pałacu Prezydenckim? Z naszych ustaleń wynika, że przebadali się m.in. szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W ich przypadku wynik również miał wyjść negatywny. Co do pozostałych ministrów, nie ma informacji o ich ewentualnych badaniach. Zapytaliśmy o to Kancelarię Prezydenta, czekamy na odpowiedzi.