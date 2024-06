Politycy PiS żądają dymisji całego rządu. "Muszą polecieć głowy"

"To jest hańba, hańba, po trzykroć hańba"

- Żądamy natychmiast wyjaśnienia tej sytuacji. To jest hańba, hańba, po trzykroć hańba. Donald Tusk powinien podać się do dymisji po tym, co się stało - stwierdził były premier Mateusz Morawiecki który zorganizował swoją konferencję prasową w Dubiczach Cerkiewnych.