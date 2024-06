Wraca sprawa Zielonego Ładu. Kontrowersyjne rozporządzenie odłożone

Filar Zielonego Ładu - jedno z kontrowersyjnych unijnych rozporządzeń o odbudowie przyrody - może zostać jednak przyjęte, ale już po wyborach do Parlamentu Europejskiego. W rozporządzeniu jest mowa między innymi o tym, że kraje UE będą musiały do 2030 roku doprowadzić do dobrego stanu co najmniej 30 proc. zdegradowanych siedlisk.