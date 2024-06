Zatrzymanie żołnierzy. Szef MON ujawnia nowe szczegóły

- Pod koniec marca doszło do zdarzenia, o którym zostałem poinformowany wówczas przez komendanta Żandarmerii Wojskowej - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według ministra to dowódca WZZ Podlasie zgłosił incydent do Żandarmerii Wojskowej, a ta "podjęła kolejne decyzje o skierowaniu sprawy do pionu wojskowego prokuratury".