Zatrzymania żołnierzy. Morawiecki: Tusk powinien ponieść odpowiedzialność

- To jest skandal, odpowiada za to Donald Tusk i uważam, że powinien za to ponieść pełną odpowiedzialność polityczną - tak o zatrzymaniu polskich żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy mówił były premier Mateusz Morawiecki. - Powinien podać się do dymisji - sprecyzował w rozmowie z Radiem Zet.