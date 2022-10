Drastyczna zmiana tuż po 1 listopada. Nowa prognoza

Pogoda nie przypomina środka jesieni. W weekend na termometrach w dużej części Polski w ciągu dnia zobaczymy ponad 20 st. C. - Nieco mniej może być na północnym wschodzie - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak wyjaśnił, taka aura to wynik oddziaływania układu wyżowego o nazwie Zachariasz. Obecne modele pogodowe pokazują, że ciepłe powietrze znad Afryki pozostanie z nami do połowy nadchodzącego tygodnia. - W Dzień Wszystkich Świętych też będzie 19-20 st. C - przekazał Walijewski. Jak zaznaczył, w środę (2 listopada) od północy zaczną napływać chłodniejsze masy powietrza, ale w większości regionów Polski nadal będzie pogodnie i ciepło. Gość Mateusza Ratajczaka podkreślił również, że tak wysokie temperatury w październiku to obraz zmian klimatu, co jest niepokojącą informacją. (Rozmowa z 27.10)

Rozwiń