Pogoda na weekend. Nadciąga cyklon Markus. To będzie zaskoczenie

Jak informują meteorolodzy IMGW, na ocieplenie trzeba będzie poczekać co najmniej do połowy tygodnia. "Od środy zrobi się nieco cieplej, szczególnie w nocy, nie zabraknie za to opadów deszczu, a w Karpatach padał będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Poza górami, mróz na wschodzie kraju tylko w nocy z wtorku na środę, tam około -1st. C, na pozostałym obszarze od 1st. C do 6 st. C. Temperatura maksymalna od 5-7 st. C na północnym wschodzie do 11 st. C na południu" - czytamy.