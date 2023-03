Słupki rtęci poszybują. Temperatura w Polsce zaskoczy

Na czwartek prognozowane jest w Polsce duże zachmurzenie, gdzieniegdzie może padać deszcz. Z południowego zachodu będzie jednak napływało cieplejsze powietrze. W ciągu dnia w centrum kraju słupki wskażą do 14 stopni, a na Dolnym Śląsku nawet do 17 stopni Celsjusza. To miła odmiana po ostatnich spadkach temperatury.