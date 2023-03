Kiedy zrobi się ciepło? Najnowsza prognoza nie pozostawia złudzeń

Kiedy będzie ciepło? W czwartek wyraźna zmiana

Jak wskazują modele pogodowe opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w czwartek w Polsce zrobi się wyraźnie cieplej. Kraj zostanie jednak podzielony na chłodniejszy wschód i ciepły zachód. Na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie temperatura maksymalna osiągnie nawet 18 stopni Celsjusza. Na pozostałych terenach wskazania termometrów w najcieplejszym momencie dnia wyniosą od 7 st. C na Podhalu, przez 10 st. C na Suwalszczyźnie oraz nad morzem do 14 st. C w centrum. We czwartek należy jednak spodziewać się deszczu. Opady wkroczą do Polski z północy oraz zachodu i z każdą godziną będą przemieszczać się w głąb kraju.